Экс-сотрудник ГПС Украины Сыровой рассказал о перепродаже гумпомощи из Европы

Экс-сотрудник Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Руслан Сыровой, который ранее собирал информацию для российской стороны, а теперь окончательно перебрался в РФ, заявил, что на границе идет активная перепродажа гуманитарной помощи из Европы.
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