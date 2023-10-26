Экс-сотрудник ГПС Украины Сыровой рассказал о перепродаже гумпомощи из Европы

Экс-сотрудник Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Руслан Сыровой, который ранее собирал информацию для российской стороны, а теперь окончательно перебрался в РФ, заявил, что на границе идет активная перепродажа гуманитарной помощи из Европы.