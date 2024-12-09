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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание трансляций чемпионата России и третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

Альфа-Банк Чемпионат России / 3-й этап Кубка России «Ижевская винтовка» Расписание трансляций 12 декабря, четверг Индивидуальная гонка, мужчины 10:00 Индивидуальная гонка, женщины 13:00 14 декабря, суббота Спринт, мужчины 10:00 Спринт, женщины 13:00 15 декабря, воскресенье Гонка преследования, мужчины 10:00 Гонка преследования, женщины 13:00 ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

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