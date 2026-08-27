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Царьград

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Associated Press: запасы ракет Patriot в Европе истощены из-за Ирана

Associated Press: запасы ракет Patriot в Европе истощены из-за Ирана

Запасы ракет Patriot в Европе достигли критически низкого уровня из-за конфликта США с Ираном. Пентагон и НАТО сообщили, что переброска ракет на Ближний Восток оставила европейские страны уязвимыми, что вызывает обеспокоенность среди союзников.

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