Associated Press: запасы ракет Patriot в Европе истощены из-за Ирана

Запасы ракет Patriot в Европе достигли критически низкого уровня из-за конфликта США с Ираном. Пентагон и НАТО сообщили, что переброска ракет на Ближний Восток оставила европейские страны уязвимыми, что вызывает обеспокоенность среди союзников.
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