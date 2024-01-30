Надым украсят арками в виде сердец. Скрин

Власти Надымского района ЯНАО планируют украсить город шестью сверкающими арками в виде сердец. Поиск поставщика начался спустя месяц после Нового года, карточка размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок.
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