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В Щелкове провели мастер-класс по дзюдо для детей с диабетом

В Щелкове провели мастер-класс по дзюдо для детей с диабетом

В Щелкове Московской области прошел показательный мастер-класс по дзюдо для молодых людей и семей с детьми с ограниченными возможностями.

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