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Грузинский НПЗ BSP начал переработку ливийской нефти после отказа от российской

Грузинский НПЗ BSP начал переработку ливийской нефти после отказа от российской

Нефтеперерабатывающий завод Black Sea Petroleum (BSP) в Грузии принял партию сырой нефти ливийского происхождения.

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