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Сотни приморцев остались без света из-за аварии

Сотни приморцев остались без света из-за аварии

Часть Находки Приморского края погрузилась во тьму из-за аварийного отключения электроэнергии. Сотни людей остаются без света уже несколько часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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