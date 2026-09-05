Британская The Guardian продолжает прогнозировать прямое военное столкновение Запада с Россией.Европейские страны в их нынешнем состоянии не смогут выдержать затяжное военное противостояние с Россией в случае гипотетического столкновения.
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