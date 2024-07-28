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Хотели сбить самолет с Путиным? Белоусов экстренно связался с Пентагоном: Украина тайно готовила покушение века?

Хотели сбить самолет с Путиным? Белоусов экстренно связался с Пентагоном: Украина тайно готовила покушение века?

Автор: Мария БарановаСегодня 1,8K прочитали Министр обороны России Андрей Белоусов экстренно позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину из-за данных о готовящейся тайной украинской операции против РФ, сообщила газета The New York Times (NYT).

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