AP: папа Римский Лев критиковал администрацию США и вице-президента Вэнса

Новоизбранный папы Римский Лев XIV (Роберт Прево) до своего восшествия на Святой престол несколько раз в социальных сетях подверг критике администрацию президента США Дональда Трампа и слова вице-президента Джей Ди Вэнса.
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