Вкусно готовить может каждый: уникальные мастер-классы на фестивале «Золотая осень» научат москвичей редким рецептам

В Москве с 4 по 13 октября проходит масштабный сезонный фестиваль «Золотая осень». Каждый день у москвичей есть возможность попробовать фирменные осенние сет-меню и напитки, а также научиться готовить на офирах и в традиционных печах блюда по уникальным рецептам.