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Царьград

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Трамп показал форму для космических сил США, вдохновленную фильмом

Трамп показал форму для космических сил США, вдохновленную фильмом

Дональд Трамп представил форму космических сил США, вдохновленную фильмом «Звездный десант». На изображении форма черного цвета с серебряными элементами.

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