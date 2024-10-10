Путин запустил серийную сборку новой Lada

На тольяттинском заводе АвтоВАЗа с конвейера начали сходить серийные Lada Aura, пишет РИА Новости. Старт производству дал президент Владимир Путин по видеосвязи, похвалив заводчан и саму новинку, на которой он поездил минувшим летом.
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