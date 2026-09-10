«Солярис» улетел в кювет на трассе Тула-Новомосковск

Автомобиль «Солярис» слетел с трассы Тула — Новомосковск, владельца на месте нет.Очевидцы в социальных сетях поделились кадрами улетевшей в кювет иномарки.
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