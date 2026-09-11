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Шэньчжэнь и Сингапур запустили платформу трансграничной передачи данных

Шэньчжэнь и Сингапур запустили платформу трансграничной передачи данных

В фирменном магазине китайского производителя дронов DJI в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай) британская туристка Аннабель Грейнджер увлеченно фотографировала продукты, чтобы поделиться ими с друзьями на родине.

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