Шольц: все страны ЕС должны заключить с Украиной соглашение о безопасности

Лидеры всех стран Евросоюза должны подписать с властями Украины соглашение о гарантиях безопасности. Такое заявление сделал глава немецкого правительства Олаф Шольц на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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