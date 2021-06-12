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В Ардонском районе Северной Осетии полицейские проводят в летних лагерях беседы с детьми по соблюдению правил личной безопасности

В детском лагере дневного пребывания школы селения Нарт, сотрудники полиции ОМВД России по Пригородному району провели с детьми беседы по соблюдению правил личной безопасности в период летних каникул.

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