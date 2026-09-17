Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленская комиссия проверила качество ремонта смоленских улиц

Смоленская комиссия проверила качество ремонта смоленских улиц

Особое внимание также было направлено на соблюдение графиков завершения работ В Смоленске состоялась выездная проверка хода ремонта ключевых улиц.

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