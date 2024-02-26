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Закон, порядок, государство

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Полицейские в Псковской области выявили иностранных граждан, незаконно осуществлявших трудовую деятельность

Сотрудниками МО МВД России «Себежский» совместно с коллегами из регионального Управления МВД России и иными заинтересованными правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия более чем на 100 строительных объектах Псковской области.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
А, раньше не знали? Смешно!
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