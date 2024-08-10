На Кубани поймали организаторов китайского религиозного движения "Фалуньгун"*

У запрещённой организации провели обыски.В Краснодарском крае суд принял решение об аресте двух организаторов ячейки китайского религиозного движения "Фалуньгун"*, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
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