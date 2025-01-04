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Российские ученые узнали, как вулканический пепел влияет на работу авиадвигателя

Российские ученые узнали, как вулканический пепел влияет на работу авиадвигателя

Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Теплофизика и аэромеханика» СО РАН. Аккумуляция стекловидных отложений пепла на сопловом аппарате приводит к значительному снижению площади проходного сечения, как следствие, к непрекращающимся помпажам компрессора.

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