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Лавров: разговоры об ударах по РФ оружием США отражают безысходность Запада

Разговоры официальных лиц Соединенных Штатов о необходимости разрешить Украине бить по целям на территории России отражают безысходность Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.

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