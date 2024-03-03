«Вашингтон Кэпиталз» отказался от Евгения Кузнецова

Челябинского хоккеиста выставили на драфт отказов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» дисквалифицировал Евгения Кузнецова в субботу, 2 марта, в надежде дать 31-летнему форварду возможность начать все заново в другом месте.