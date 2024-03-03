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«Вашингтон Кэпиталз» отказался от Евгения Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» отказался от Евгения Кузнецова

Челябинского хоккеиста выставили на драфт отказов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» дисквалифицировал Евгения Кузнецова в субботу, 2 марта, в надежде дать 31-летнему форварду возможность начать все заново в другом месте.

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