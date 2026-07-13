Депутат Олег Бойченко получил награду за работу с молодёжью Кубани

На XXI общем собрании Совета молодых депутатов Краснодарского края депутат Законодательного собрания Краснодарского края Олег Бойченко был удостоен благодарности от председателя ЗСК Юрия Александровича Бурлачко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии