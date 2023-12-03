Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Неужели в Штатах до сих пор думают, что Путину «слабо»? Конечное решение по США уже принято

Неужели в Штатах до сих пор думают, что Путину «слабо»? Конечное решение по США уже принято

Россия готова разорвать дипотношения с США, а какой шаг бывает сразу после этого – знают уже все.

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Комментарии
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m
mlee
Они не знают, что он знает, куда засунуть их правила...
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12 час.
Владимир Соловьев
США И ЕВРОПА,  КАК ДВА ФИГУРАНТА ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ: &quot;СЛЕПОЙ ВЕДЁТ СЛЕПОГО, НЕ ОБА ЛИ УПАДУТ В ЯМУ?&quot; УПАДУТ ОДНОЗНАЧНО БЕЗ ПОНИМАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ЭРА ГРАБИТЕЛЬСКОГО КОЛОНИАЛИЗМА ЗАКОНЧИЛАСЬ, А ЗНАЧИТ ПРИШЛА ПОРА ПОДБИВАТЬ &quot;БАБКИ&quot;: ВЕСЬ МИР К ЭТОМУ ПРИГОТОВИЛСЯ!
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12 час.
Александр Рожков
Эти пропагандоны совсем о..ли. Уже внаглую за Путина говорят. Что он принял или нет знают немногие. Но в их числе, канешна же нет этого пропагандона. Но народ то каков? Всякому хуйлу верят и отзываются, билять! А эра колониализма закончилась не благодаря ли Советскому Союзу? Что для этого сделали ельцинисты, ни хто ни  падскажет?
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8 час.

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