Неужели в Штатах до сих пор думают, что Путину «слабо»? Конечное решение по США уже принято

США И ЕВРОПА, КАК ДВА ФИГУРАНТА ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ: "СЛЕПОЙ ВЕДЁТ СЛЕПОГО, НЕ ОБА ЛИ УПАДУТ В ЯМУ?" УПАДУТ ОДНОЗНАЧНО БЕЗ ПОНИМАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ЭРА ГРАБИТЕЛЬСКОГО КОЛОНИАЛИЗМА ЗАКОНЧИЛАСЬ, А ЗНАЧИТ ПРИШЛА ПОРА ПОДБИВАТЬ "БАБКИ": ВЕСЬ МИР К ЭТОМУ ПРИГОТОВИЛСЯ!

Александр Рожков

Эти пропагандоны совсем о..ли. Уже внаглую за Путина говорят. Что он принял или нет знают немногие. Но в их числе, канешна же нет этого пропагандона. Но народ то каков? Всякому хуйлу верят и отзываются, билять! А эра колониализма закончилась не благодаря ли Советскому Союзу? Что для этого сделали ельцинисты, ни хто ни падскажет?