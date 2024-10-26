СМИ: состояние здоровья актера Михаила Ефремова в колонии резко ухудшилось

У отбывающего наказание в колонии актера Михаила Ефремова резко ухудшилось состояние здоровья. Как пишет ТГ-канал SHOT, сейчас 60-летний актер едва может дышать и почти не разговаривает, потому что у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.