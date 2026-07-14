Жиголо в блестках и русский Порше: какие машины можно увидеть на автофестивале «ПроДвижение»

С 30 июля по 2 августа на ВДНХ пройдет фестиваль «ПроДвижение», на котором можно будет увидеть ретро-жигули в необычной блестящей расцветке, запорожец, который называли советским порше, а еще — те самые автомобили, на которых когда-то ездил Юрий Гагарин.