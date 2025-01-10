Пенсионный краш: можно ли продлить молодость до 60 лет

В Сети продолжается обсуждение сенсационного заявления главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой о том, что из-за изменения возрастных границ период молодости в будущем продлят до 60 лет.
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