В Смоленске состоялся суд над руководителем из-за несчастного случая на молочном производстве

Смоленский суд вынес приговор председателю кооператива после гибели сотрудницы Промышленный районный суд Смоленска вынес приговор председателю кооператива по производству молока и молочной продукции, которая не обеспечила безопасность своей сотруднице.
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