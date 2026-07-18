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Пять детей, тайный сын и сорванная военная карьера: как живет актер Михаил Пореченков

Пять детей, тайный сын и сорванная военная карьера: как живет актер Михаил Пореченков

Народный артист России Михаил Пореченков, сыгравший более полутора сотен ролей в кино и на театральной сцене, сегодня известен не только своими творческими достижениями, но и большой семьей.

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