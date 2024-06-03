Подполье: в Херсон прибыла группа режиссеров и военных корреспондентов

Группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для инсценировки поражения мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ракетными ударами Вооруженных сил России.
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