Курская дуга, 13 января: Сырский пытается разгадать прорывы наших войск в Сумской области

Радомир Маркуш 14 января 2025 г., 7:48 Генштаб ВСУ перебрасывает в русское приграничье резервы, которые выкашиваются взводами Военкор Юрий Котенок сообщил, что наши бойцы прорвались в Сумскую область западнее Журавки.