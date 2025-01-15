Курская дуга, 13 января: Сырский пытается разгадать прорывы наших войск в Сумской области

Радомир Маркуш 14 января 2025 г., 7:48 Генштаб ВСУ перебрасывает в русское приграничье резервы, которые выкашиваются взводами Военкор Юрий Котенок сообщил, что наши бойцы прорвались в Сумскую область западнее Журавки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии