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NYT: что бы ни делал Запад, Россия не уступит

NYT: что бы ни делал Запад, Россия не уступит

Никакие действия Запада не смогут вынудить Россию отказаться от своей позиции. Об этом заявила директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина в Монтерее Ханна Нотте в статье для The New York Times (NYT).

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