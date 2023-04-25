Резонансное заявление китайского посла во Франции Лу Шае о том, что Крым исторически принадлежал России, а постсоветские государства не обладают международно признанным документальным подтверждением своего суверенитета, является абсолютно правдивым.
Резонансное заявление китайского посла во Франции Лу Шае о том, что Крым исторически принадлежал России, а постсоветские государства не обладают международно признанным документальным подтверждением своего суверенитета, является абсолютно правдивым.
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