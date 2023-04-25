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«Это все правда». Михеев рассказал, почему слова посла Китая стали дипломатической бомбой

«Это все правда». Михеев рассказал, почему слова посла Китая стали дипломатической бомбой

Резонансное заявление китайского посла во Франции Лу Шае о том, что Крым исторически принадлежал России, а постсоветские государства не обладают международно признанным документальным подтверждением своего суверенитета, является абсолютно правдивым.

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