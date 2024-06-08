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Федотов – в шорт-листе «Балтики», но ему этот вариант не интересен. Юрана, Евсеева, Ташуева, Аленичева не рассматривают

По информации Metaratings.ru, калининградский клуб хочет пригласить тренера не просто под задачу возвращения в РПЛ, а с перспективой на три-четыре года, поэтому возраст кандидатов играет роль при принятии решения.

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