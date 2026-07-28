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«Челси» близок к подписанию 35-летнего Уэлбека из «Брайтона». Экс-форвард «МЮ» и «Арсенала» согласовал контракт с «синими»

«Челси» близок к завершению сделки по переходу Дэнни Уэлбека из « Брайтона », сообщает журналист Бен Джейкобс.

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