Двое мирных жителей пострадали в Горловке от детонации суббоеприпаса

В Горловке, недалеко от Донецка, детонация суббоеприпаса ВСУ привела к ранениям двух мирных жителей. Мэр города Иван Приходько сообщил об инциденте в своем Telegram-канале, уточнив, что происшествие произошло на улице Кирова 24 января 2025 года.