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Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии

Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии

РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Ирина Алкснис За последние годы мир видел немало примеров политических движений и волнений, в основе которых лежали откровенно неумные, а то и просто самоубийственные для соответствующей страны идеи и представления.

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Комментарии
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Игорь Василевский
А они всегда такими были...
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3 час.
Модест
Я был в Сухуми в 1969 году. Ничего в их менталитете не поменялось, такие же трутни и халявщики.
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3 час.
Виктор Хованов
Почитайте, кому интересно, книгу Юрия Полякова &quot;Совдетство&quot; Книга 3, где он описывает свой отдых подростком в Абхазии в 1969-м году. Я отдыхал там дважды в раннем детстве с родителями (естественно мало что запомнил) и студентом в 1978-м. Впечатления примерзопакостнейшие и об отдыхе и о людях. Сказал сам себе, что никогда больше не поеду и больше ни разу там не был. Регион - гиря на ногах России. Вся &quot;выгода&quot; - там нет грузин с пендосскими военными базами. Но рано или поздно они продадутся. Так что, как гритца, не в коня корм.
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1 час.

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