Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии

Виктор Хованов

Почитайте, кому интересно, книгу Юрия Полякова "Совдетство" Книга 3, где он описывает свой отдых подростком в Абхазии в 1969-м году. Я отдыхал там дважды в раннем детстве с родителями (естественно мало что запомнил) и студентом в 1978-м. Впечатления примерзопакостнейшие и об отдыхе и о людях. Сказал сам себе, что никогда больше не поеду и больше ни разу там не был. Регион - гиря на ногах России. Вся "выгода" - там нет грузин с пендосскими военными базами. Но рано или поздно они продадутся. Так что, как гритца, не в коня корм.