⛈ В Крыму ожидаются сильные дожди, грозы и ветер в ближайшие дни Днём и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются сильные дожди, в южных и восточных районах с грозами, предупредили в ГУ МЧС России по РК.
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