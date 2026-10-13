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test mazurok

2 подписчика
⛈ В Крыму ожидаются сильные дожди, грозы и ветер в ближайшие дни

⛈ В Крыму ожидаются сильные дожди, грозы и ветер в ближайшие дни Днём и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются сильные дожди, в южных и восточных районах с грозами, предупредили в ГУ МЧС России по РК.

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