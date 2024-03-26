Сотрудник месяца: напился и угнал машину клиента с СТО

В одну из недавних ночей сотрудники ГИБДД в Соликамске Пермского края остановили белую Камри для проверки документов у водителя, но тот чистосердечно сказал, что у него их нет и никогда не было, а машина ему не принадлежит.
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