Миф о татаро-монгольском Иге (часть 2) Когда же появилось слово «татары»? А, я уже упоминал «изобретателя» слова «татары» в статье «Пётр – а Великий ли?» Миллер, сын католического пастора, даже через четверть века не говорит, не читает и не пишет по-русски.
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