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Даниил Касаткин: «Персональную дуэль выиграл Швед, потому что они победили»

Атакующий защитник МБА Даниил Касаткин после результативного выступления в матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА (75:92) не согласился с тем, что он выиграл снайперскую дуэль с Алексеем Шведом.

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