Киргизия вслед за Арменией присоединилась к санкциям против платёжной системы "Мир". Однако Россия пока не торопится менять отношения со странами, которые показывают свою слабину перед Соединёнными Штатами в ущерб российской экономике, хотя сигналов для этого в последние годы было более чем достаточно.