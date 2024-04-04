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"Мы им всё, а они нам ничего": Странам бывшего СССР грозит полная изоляция

"Мы им всё, а они нам ничего": Странам бывшего СССР грозит полная изоляция

Киргизия вслед за Арменией присоединилась к санкциям против платёжной системы "Мир". Однако Россия пока не торопится менять отношения со странами, которые показывают свою слабину перед Соединёнными Штатами в ущерб российской экономике, хотя сигналов для этого в последние годы было более чем достаточно.

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Комментарии
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Eduard
Пора Киргизии взаимно,что-то отключить запретить!
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17 час.
Eduard
А кто Киргизия США &quot;хозяин&quot;? Укажите тогда в Конституциях,что мы не свободные люди,а рабы США,что обязуемся выполнятт их приказы и далее,так как они &quot;хозяева&quot;,а мы рабы!
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17 час.
Eduard
Казахстану тоже надо переводы или чтонто откличить,Киргизии существенное!Нам такие соседи не нужны.Я за то что бы возродить СССР,а лучше российскую Империю!
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17 час.

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