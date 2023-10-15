Из гадкого утенка в прекрасного лебедя — эти 18 подростков доказали, что красавчиком может стать любой 0 Наверняка, у многих из вас были одноклассники, которые, мягко говоря, не отличались выдающимися внешними данными.
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