Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Финансовая мясорубка-39. Хроники изоляции России.

Финансовая мясорубка-39. Хроники изоляции России.

Добрый вечер, Империя. Так уж совпало, что визиты Джанет Йеллен и Сергея Лаврова в Поднебесную случились почти одновременно - и если бабушка Джанет с порога принялась ставить условия, то визит Сергея Викторовича уже назвали там стратегически важным и крайне продуктивным.

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