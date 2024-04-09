Финансовая мясорубка-39. Хроники изоляции России.

Добрый вечер, Империя. Так уж совпало, что визиты Джанет Йеллен и Сергея Лаврова в Поднебесную случились почти одновременно - и если бабушка Джанет с порога принялась ставить условия, то визит Сергея Викторовича уже назвали там стратегически важным и крайне продуктивным.