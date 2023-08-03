ГЕНЕРАЛ, КОТОРЫЙ ВЕРНЁТ ХЕРСОН: УКРАИНА РАНО ПЛЯСАЛА "ТАНЕЦ СМЕРТИ"

Виктор Журавлев

Стыдно читать, ей Богу, про такой героизм! Когда Ворошилов в Ленинграде пошёл в атаку в одной цепи с солдатами, то Сталин немедленно отозвал его из Ленинграда. За глупость! Конечно, бывают разные ситуации, но не на современной войне. Например, под Бородино Раевский взял своих детей и повёл солдат в атаку. Россия никогда не забудет подвиг своей армии под Бородино! Но всё-таки генерал должен не в атаку ходить вместе с солдатами, а умело организовать атаку, и тогда солдаты оценят своего командира по достоинству и безоговорочно будут исполнять его команды.