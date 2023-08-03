МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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ГЕНЕРАЛ, КОТОРЫЙ ВЕРНЁТ ХЕРСОН: УКРАИНА РАНО ПЛЯСАЛА "ТАНЕЦ СМЕРТИ"

ГЕНЕРАЛ, КОТОРЫЙ ВЕРНЁТ ХЕРСОН: УКРАИНА РАНО ПЛЯСАЛА "ТАНЕЦ СМЕРТИ"

ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO JR/GLOBALLООKPRESS, MIL.RU АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ На днях президент России Владимир Путин особо отметил, что русская армия в зоне ответственности генерала Андрея Мордвичёва не только успешно отбивает атаки украинцев, но и на плечах ВСУ двигается вперёд.

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Комментарии
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Виктор Журавлев
Стыдно читать, ей Богу, про такой героизм! Когда Ворошилов в Ленинграде пошёл в атаку в одной цепи с солдатами, то Сталин немедленно отозвал его из Ленинграда. За глупость! Конечно, бывают разные ситуации, но не на современной войне. Например, под Бородино Раевский взял своих детей и повёл солдат в атаку. Россия никогда не забудет подвиг своей армии под Бородино! Но всё-таки генерал должен не в атаку ходить вместе с солдатами, а умело организовать атаку, и тогда солдаты оценят своего командира по достоинству и безоговорочно будут исполнять его команды.
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2 час.
Виталий Кирпиченко
Сдали Херсон без боя, а брать придётся с кровью. Первый минус. Второй, возможный. Если в бою погибнет этот боевой генерал (а это возможно с великой вероятностью, если он и впредь будет в окопах жить, чтобы понравиться солдатам), то и Херсона нам не видать? Давайте всё же действовать ближе к законам боевых действий. Не все же в ВС РФ командующие пришли из героических пожарников.
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1 час.

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