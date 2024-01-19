Кинолог рассказал об особенностях поведения кобелей и сук

У собак обоих полов есть свои особенности. Так, суки легко подчиняются владельцу, но могут и манипулировать им, при этом не вступая в открытый конфликт, а кобели испытывают влечение к самкам независимо от времени года и склонны к “ритуальным” дракам с соперниками.