Кинолог рассказал об особенностях поведения кобелей и сук

У собак обоих полов есть свои особенности. Так, суки легко подчиняются владельцу, но могут и манипулировать им, при этом не вступая в открытый конфликт, а кобели испытывают влечение к самкам независимо от времени года и склонны к “ритуальным” дракам с соперниками.
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