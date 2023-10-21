Гвинея готова сыграть с Россией в 2024-м: «Футбол вне политики. Наша страна в отличных отношениях с РФ»

Об этом сообщил вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло. «В этом году товарищеский матч со сборной России невозможен – 17 и 21 ноября у команды Гвинеи игры отбора к чемпионату мира с Угандой и Ботсваной.