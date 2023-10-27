Первый батальон из числа бывших солдат ВСУ заступил на службу в армии России

Добровольцы после принятия присяги отправятся на передовую в составе подразделения «Каскад»Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских пленных военных, поступил на службу в армии России.
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