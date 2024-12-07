В "цивилизованном мире" проститутки уже сейчас получат легальные зарплаты, отпуска и пенсии. В российских СМИ незамеченной прошла новость, бурно рекламируемая на Западе.
В Евросоюзе проституцию постепенно делают обязательной
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МЕ
Михаил Е
Вот и верь распространяемым министерством пропаганды сведениям. Уже лет 10 назад писали, что в Германии в Бюро занятости официально предлагают безработной жене и матери работу проститутки, а откажешься - пособие по безработице отберут. А тут опять полигон и первый опыт в виде Бельгии 🤔
Ответить
13 час.
Свежие комментарии